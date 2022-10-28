В Турции назвали сроки строительства завода Baykar на Украине

Глава Baykar Байрактар: украинский завод по производству БПЛА достроят в течение двух лет

Турецкая компания Baykar, которая выпускает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, планирует достроить украинский завод по производству беспилотников в течение двух лет. Сроки строительства завода гендиректор компании Халюк Байрактар назвал агентству Reuters.

«Прямо сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы действительно будем продвигаться вперед в строительстве... в течение двух лет мы хотели бы закончить его», — сказал глава компании в кулуарах выставки SAHA Expo в Стамбуле.

Ранее в октябре Байрактар сообщил, что на украинском заводе компании будут собирать высотные беспилотники Bayraktar Akinci и средневысотные ударные БПЛА Bayraktar TB2.

В июле российский зенитчик назвал ударный беспилотник Bayraktar TB2 целью для начинающих.

О планах Киева наладить выпуск турецких беспилотников министр обороны Украины Алексей Резников сообщал в феврале.