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16:02, 28 октября 2022Наука и техника

В Турции назвали сроки строительства завода Baykar на Украине

Глава Baykar Байрактар: украинский завод по производству БПЛА достроят в течение двух лет

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкая компания Baykar, которая выпускает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, планирует достроить украинский завод по производству беспилотников в течение двух лет. Сроки строительства завода гендиректор компании Халюк Байрактар назвал агентству Reuters.

«Прямо сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы действительно будем продвигаться вперед в строительстве... в течение двух лет мы хотели бы закончить его», — сказал глава компании в кулуарах выставки SAHA Expo в Стамбуле.

Ранее в октябре Байрактар сообщил, что на украинском заводе компании будут собирать высотные беспилотники Bayraktar Akinci и средневысотные ударные БПЛА Bayraktar TB2.

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Даниил Иринин
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