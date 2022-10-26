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11:04, 26 октября 2022Наука и техника

В Турции представили новый дрон-камикадзе

Турецкая компания Titra Teknoloji представила дрон-камикадзе Deli

Фото: Mykhailo Karlov / Unsplash

В Турции представили новый дрон-камикадзе Deli. Разработанный компанией Titra Teknoloji аппарат впервые показали на выставке SAHA Expo в Стамбуле. Об этом сообщает Daily Sabah.

Гендиректор компании Давут Йылмаз рассказал, что разработку дрона начали около двух лет назад. Titra Teknoloji планирует создать беспилотник, который можно будет запускать с катапульты или вручную. Он отметил, что испытания Deli могут завершить к концу года.

Deli можно подготовить к запуску за 15 минут. Максимальная скорость аппарата составляет 180 километров в час, а высота полета — 3500 метров. Беспилотник несет боевую часть весом 3,1 килограмма.

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Ранее в октябре военный обозреватель «Известий» Антон Лавров рассказал, что российский беспилотник «Ланцет» получил комбинированную боевую часть весом три килограмма, которая позволяет поражать бронетехнику.

В сентябре гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар сообщил, что Турция начнет поставки дронов Bayraktar TB2 Польше в октябре.

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Даниил Иринин
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