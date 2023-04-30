В Британии беженки стали оплачивать жилье интимом из-за проблем с финансами
Беженцы в Великобритании вынуждены платить за аренду жилья интимом из-за низкого уровня жизни и проблем с финансами. Об этом написала обозреватель издания Guardian Миранда Брайант.
«Секс за жилье, когда арендодатели требуют интим в обмен на проживание со скидкой или бесплатно, становится растущей проблемой по мере ужесточения экономических условий», — сказано в статье.
Журналистка указала, что такая практика особенно распространена среди женщин-мигрантов и беженок. Брайант привела слова работницы благотворительной организации, которая рассказала, что девушкам приходится оказывать такие услуги арендодателям, «чтобы свести концы с концами».
«Существует нехватка государственного финансирования для удовлетворения потребностей женщин», — отметила обозреватель.
Эта проблема достигла такого размаха, что глава МВД Великобритании Суэлла Браверман объявила о рассмотрении нового закона, направленного против таких арендодателей, отметила обозреватель.
Ранее обозреватель издания The Guardian Тоби Томас написал, что многие украинские беженцы, находящиеся в Великобритании, становятся бездомными после окончания программы спонсорства. Она отметила, что украинцы вынуждены жить в ужасных условиях. Журналистка указала, что в трудной ситуации оказались свыше 150 тысяч украинских мигрантов, которые прибыли в Соединенное Королевство по программе спонсорства.