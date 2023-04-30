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01:06, 30 апреля 2023Экономика

В России застряли дивиденды индийских компаний на 400 миллионов долларов

Bloomberg: в России застряли дивиденды индийских энергетических компаний на $400 млн

Фото: Naveed Ahmed / Unsplash

Индийские энергетические компании не могут получить дивиденды на сумму 400 миллионов долларов от своих активов в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства нефти Индии.

Отмечается, что государственные компании страны, включая ONGC, имеют доли в российских нефтяных и газовых месторождениях. По данным агентства, дивиденды от этих активов не выплачиваются из-за введенных Соединенными Штатами и Европейским союзом санкций в отношении российского финансового сектора.

Кроме того, Индия столкнулась с проблемами при покупке российской нефти выше ценового потолка, который ранее был установлен странами G7. По словам собеседника агентства, власти страны найдут способ оплатить поставки.

Ранее сообщалось, что в апреле Индия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу с результатом 360 тысяч баррелей в сутки. Его позволит достигнуть продолжающееся увеличение закупок российской нефти, которые превысят два миллиона баррелей в сутки, сообщили аналитики из Kpler.

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Марина Совина
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