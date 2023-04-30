В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии

Депутат Госдумы Журавлев призвал увеличить срок службы в армии

Срок срочной службы в Вооруженных силах России должен быть увеличен, чтобы повысить качество подготовки солдат. С таким призывом выступил депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, пишет Ura.ru.

По словам политика, чем дольше военнослужащие занимаются профессиональной подготовкой, тем более скоординированно будут действовать российские части на поле боя. «[Этого] сейчас нашим войскам зачастую не хватает», — сказал Журавлев.

Также он заявил, что военнослужащие не должны поступать на службу ради материальных благ, желая получить льготы от государства. «Если человек воевать идет лишь для того, чтобы получить жилплощадь, никакого защитника Родины из него никогда не получится. Мотивация должна быть совсем другого порядка», — сказал депутат.

По данным из открытых источников, Журавлев не проходил службу ни в советской, ни в Российской армии.

Ранее депутат внес в Госдуму законопроект, которым предлагается пожизненно запретить уклонистам от армии занимать должности на госслужбе.