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15:13, 30 апреля 2023Россия

Российские военные сбили четыре украинских беспилотника за сутки

Средства ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА и перехватили 7 снарядов HIMARS и «Ураган»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, а также Кирилловка Донецкой народной республики.

Кроме того, были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее в ведомстве доложили, что российские силы уничтожили до 200 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины под Краматорском.

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Варвара Кошечкина
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