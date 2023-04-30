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15:07, 30 апреля 2023Россия

Российские силы уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ под Краматорском

МО: ударом по эшелону на ж/д станции под Краматорском уничтожено до 200 тонн снарядов ВСУ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские силы уничтожили тонны боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Краматорском. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России ударили по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республик (ДНР). В результате было уничтожено до 200 тонн украинских снарядов.

Ранее Минобороны заявило, что российская авиация и артиллерия нанесли серию ударов по позициям украинских военных в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. В ведомстве отметили, что в результате было уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

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Варвара Кошечкина
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