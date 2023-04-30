ВС России уничтожили 85 украинских военных под Харьковом

Минобороны сообщило об уничтожении 85 украинских военных в ЛНР и Харьковской области

Российская авиация и артиллерия нанесли серию ударов по позициям украинских военных в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дислоцировались около населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка и Новоселовское.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля», — сказал Конашенков.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении. Артиллерия Западной группировки войск поразила подразделения в районе населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка в Харьковской области.