ВС России уничтожили 85 украинских военных под Харьковом
Российская авиация и артиллерия нанесли серию ударов по позициям украинских военных в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дислоцировались около населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка и Новоселовское.
«За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля», — сказал Конашенков.
Ранее Минобороны России заявило об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении. Артиллерия Западной группировки войск поразила подразделения в районе населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка в Харьковской области.