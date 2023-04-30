Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 30 апреля 2023Бывший СССР

ВС России уничтожили 85 украинских военных под Харьковом

Минобороны сообщило об уничтожении 85 украинских военных в ЛНР и Харьковской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская авиация и артиллерия нанесли серию ударов по позициям украинских военных в Луганской народной республике (ЛНР) и Харьковской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дислоцировались около населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка и Новоселовское.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля», — сказал Конашенков.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении. Артиллерия Западной группировки войск поразила подразделения в районе населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка в Харьковской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России рассказали о ситуации в Артемовске
Стало известно об атаке украинского дрона в Белгородской области
Российская авиация поразила командный пункт аэромобильной бригады ВСУ
Российские войска уничтожили до 30 солдат ВСУ на двух направлениях
Минобороны отчиталось об уничтожении гаубицы и американской РЛС под Херсоном
Минобороны заявило об уничтожении 65 военнослужащих ВСУ на одном направлении
Российские военные сбили четыре украинских беспилотника за сутки
Матвиенко выразила уверенность в завершении СВО на Украине победой России
Российские силы уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ под Краматорском
Бывший главком Сухопутными войсками высказался о плане наступления на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.