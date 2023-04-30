Международный фонд направит сотни миллионов долларов украинскому бизнесу

Офис Зеленского заявил, что Horizon Capital направит $254 млн украинским бизнесменам

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством и инвесторами американско-украинской компании Horizon Capital, фонд которой собрал сотни миллионов долларов для инвестиций в украинский бизнес. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Компания управляет активами в объеме 1,4 миллиарда долларов, в том числе привлеченными более 700 миллионами долларов капитала для поддержки предпринимателей из Украины и Молдавии в течение последних пяти лет.

Как заявили в офисе Зеленского, представители компании объявили о привлечении в их новый международный фонд Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), созданный в сентябре 2022 года, 254 миллиона долларов, которые будут направлены украинским компаниям.

Ранее Die Welt со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК) сообщила, что замороженные активы Центробанка (ЦБ) России в странах Европейского союза придется вернуть Москве по завершении украинского конфликта.

До этого украинские власти призвали направлять Киеву замороженные по всему миру российские активы. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что средства пойдут на восстановление разрушенной инфраструктуры.