Стало известно о многочисленной недвижимости мужа Блиновской

KP.RU: у мужа Елены Блиновской нашли 40 земельных участков и полтора десятка домов

У мужа блогерши и бизнесвумен Елены Блиновской Алексея нашли 40 земельных участков и полтора десятка домов. О многочисленной недвижимости супруга оскандалившейся знаменитости стало известно KP.RU.

По данным издания, у зарабатывающей миллиарды Блиновской в собственности находятся только дом, квартира, пара участков земли и две иномарки. Оказалось, что все дорогостоящее имущество блогерша оформляла на своих близких — в том числе на мужа Алексея.

В собственности супруга знаменитости оказались 40 земельных участков площадью от 165 до 385 тысяч квадратных метров. Общая площадь такой недвижимости сопоставима с 50 футбольными полями. Блиновский также владеет 14 домами и квартирой в Москве площадью 132,2 «квадрата». Помимо этого, у него есть автопарк из двух джипов Mitsubishi Outlander и Jeep Wrangler, мотоцикла Harley-Davidson, гидроцикла, еще одного водного транспортного средства, снегохода и грузовика УАЗ «Фермер».

Уточняется, что большая часть этого имущества была приобретена с 2019 по 2021 год — в тот период, по данным следователей, Блиновская заработала несколько миллиардов рублей, с которых не уплатила налоги.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в Смоленской области, когда она собиралась пересечь границу с Белоруссией. Блогерша проходит по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По версии следствия, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, а также занижала полученные доходы.