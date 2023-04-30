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13:06, 30 апреля 2023Россия

Российский вирусолог предрек новую волну COVID-19

Вирусолог Альтштейн предрек новую волну COVID-19 в мае

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В мае текущего года может начаться новая волна заболеваемости COVID-19, однако она не должна стать значительной. Об этом заявил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Последняя волна [заболеваемости] довольно небольшая. Сказать твердо, что больше волн не будет, наверное, нельзя. Вполне возможно, что волна будет — где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно», — подчеркнул эксперт.

По словам Альтштейна, последний пик заражений был зарегистрирован в январе и составил около 13 тысяч случаев. При этом вирусолог обратил внимание, что снижение уровня заболеваемости идет очень медленно. Максимальное число заражений в новую волну будет колебаться от в пределах 10-20 тысяч человек, предрек эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, академик Российской академии наук, эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что новый подвариант коронавируса «арктур» может привести к росту заболеваемости ковидом в России. «Все, что известно, — там всего одна мутация, отличающая его от классического "омикрона". По предварительным данным, он более заразен, но не более опасен. Пока тяжелых форм, связанных с ним, зафиксировано очень немного», — отметил эпидемиолог.

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Виктория Кондратьева
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