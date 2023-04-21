Россиян предупредили о росте заболеваемости ковидом из-за нового варианта вируса

Эпидемиолог Покровский допустил рост заболеваемости ковидом из-за подварианта «арктур»

Новый подвариант коронавируса «арктур» может привести к росту заболеваемости ковидом в России, предупредил доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), эпидемиолог Вадим Покровский. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях этого подвида COVID-19.

Что известно об «арктуре»?

«Арктура» — это подвариант штамма «омикрон», который широко распространен в России, отметил эпидемиолог. По его словам, обе разновидности вируса похожи.

Все, что известно, — там всего одна мутация, отличающая его от классического «омикрона». По предварительным данным, он более заразен, но не более опасен. Пока тяжелых форм, связанных с ним, зафиксировано очень немного Вадим Покровский доктор медицинских наук

«Это все говорит о том, что эволюция коронавируса продолжается, он сейчас под действием всех наших мероприятий, особенно вакцинации, начинает приспосабливаться и пытается обойти тот иммунитет, который сформировался во время распространения предыдущих штаммов. Это вполне естественный процесс, потому что отбираются и могут распространяться те штаммы, которые не боятся иммунитета, который уже есть у населения. Как правило, они вызывают заболевания менее тяжелые, поэтому какой-то принципиально новой опасности я не вижу», — объяснил специалист.

Рост заболеваемости

Из-за того, что «арктур» умеет обходить иммунитет к коронавирусу, это может привести к росту заболеваемости COVID-19, отметил Вадим Покровский.

«[Подъем] может быть. Если он, как мы предполагаем, обходит иммунитет, который мы уже раньше приобрели, то он может еще волной прокатиться по населению. Но поскольку иммунитет все же остается после всех предыдущих волн, скорее всего, эта волна будет не очень тяжелой в плане тяжелых случаев болезни», — заключил академик.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России подтверждены четыре случая заражения «арктуром». Она добавила, что всплеск заболеваемости в связи с появлением нового подварианта возможен в конце мая.

Усиленные меры эпидемиологической безопасности из-за подварианта COVID-19 «арктур» в Кремле пока не вводятся, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.