В Кремле ответили на вопрос об усилении мер безопасности из-за «арктура»

Песков заявил, что усиливать меры безопасности из-за «арктура» в Кремле пока не будут

Усиленные меры эпидемиологической безопасности из-за подварианта COVID-19 «арктур» в Кремле пока не вводятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг, 20 апреля. Его слова приводит ТАСС.

«Никаких изменений нет. И каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет», — отметил официальный представитель Кремля.

18 апреля Роспотребнадзор сообщил о том, что в России выявлены случаи заболевания новым подвариантом коронавируса. Уточнялось, что «арктур», случаи заболевания которым до этого регистрировали в Индии, может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Подвариант XBB.1.16 зафиксировали у трех пациентов в Москве.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всплеск заболеваемости новым штаммом в стране прогнозируется на конец мая. Она отметила, что это связано с началом периода каникул и добавила, что в появлении новой разновидности вируса нет ничего неожиданного.