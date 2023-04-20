Попова подтвердила случаи заболевания новым штаммом коронавируса в России

Попова: в России выявили четыре случая заболевания подвариантом COVID-19 «арктур»

В России подтверждены четыре случая заболевания штаммом коронавируса XBB.1.16, или «арктур». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она предупредила, что данный подвариант COVID-19 способен обходить уже сформировавшийся иммунитет. По словам Поповой, всплеск заболеваемости штаммом коронавируса «Арктур» в стране прогнозируется на конец мая.

Ранее заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что в Москве подвариант коронавируса «арктур» выявили у трех пациентов. По предварительной информации, «арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Случаи заболевания этим подвариантом ранее были выявлены в Индии.