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08:49, 20 апреля 2023Россия

Попова подтвердила случаи заболевания новым штаммом коронавируса в России

Попова: в России выявили четыре случая заболевания подвариантом COVID-19 «арктур»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В России подтверждены четыре случая заболевания штаммом коронавируса XBB.1.16, или «арктур». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она предупредила, что данный подвариант COVID-19 способен обходить уже сформировавшийся иммунитет. По словам Поповой, всплеск заболеваемости штаммом коронавируса «Арктур» в стране прогнозируется на конец мая.

Ранее заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что в Москве подвариант коронавируса «арктур» выявили у трех пациентов. По предварительной информации, «арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Случаи заболевания этим подвариантом ранее были выявлены в Индии.

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Марина Совина
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