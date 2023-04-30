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08:50, 30 апреля 2023Россия

В Крыму пообещали ответ на попытку Украины захватить полуостров

Глава парламента Константинов: попытка Украины захватить полуостров получит жесткий отпор

Фото: Роман Денисов / Global Look Press

Попытка украинских властей организовать захват Крыма получит жесткий отпор, пообещал ответ глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил политик, украинские военные «никогда не ступят на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми как барабан».

По мнению Константинова, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется только в случае, если Киеву поступит приказ от «западных кураторов». «Если будет команда из-за океана — пойдут они в наступление», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. Украинский лидер отметил, что успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

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Марина Совина
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