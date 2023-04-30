Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт России и Украины

Меркель заявила, что всеми средствами пыталась предотвратить конфликт России и Украины

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт России и Украины, когда была у власти. Об этом она заявила в интервью Die Zeit.

«Я пыталась предотвратить эту ситуацию используя все, что было в моем распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — объяснила она.

По ее мнению, дипломатия — это необходимость. Кроме того, Меркель вновь выступила в защиту своей политики в отношении России и назвала правильными усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Бывший канцлер подчеркнула, что «очень сильно беспокоится» об Украине.

Ангела Меркель не стала комментировать вопрос журналиста о том, чем могут закончиться военные действия на Украине. При этом она сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.

Ранее в Германии заявили, что стремление Евросоюза повлиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом. Как подчеркивалось, ЕС играет весомую роль в мировой экономике, однако не обладает политическим единством и не способен себя защитить.