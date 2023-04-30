«РВ»: американский наемник Купер ликвидирован на «Дороге смерти» в Артемовске

В городе Артемовске (украинское название — Бахмут) погиб американский наемник Эндрю Харрис Купер из Кливленда, штат Огайо. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Он ликвидирован вместе с ирландским наемником Финбаром Кафферки. Они уничтожены огнем российской артиллерии на "Дороге смерти" в Артемовске», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что иностранные наемники в составе Вооруженных сил Украины не стоят насмерть, а заранее покидают позиции при приближении бойцов частной военной компании «Вагнер». «По опросам местных жителей, которых мы освобождаем, выясняется, что, как только линия фронта подходит ближе 400-500 метров, наемники "снимаются" и уезжают», — рассказал один из бойцов группы.