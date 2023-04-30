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23:18, 30 апреля 2023Бывший СССР

Украинский омбудсмен посоветовал соотечественникам получать российские паспорта

Омбудсмен Лубинец посоветовал жителям неподконтрольных Киеву территорий взять паспорт РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал своим соотечественникам, проживающим на подконтрольных России территориях, получать российские паспорта. По его словам, им необходимо делать все возможное для того, чтобы сохранить свою жизнь, сообщает агентство УНИАН.

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — заявил омбудсмен.

Он добавил, что в настоящее время власти разрабатывают законопроект, позволяющий украинцам отказаться от использования российского паспорта в случае возвращения тех или иных территорий под контроль Киева. В случае нежелания получить российское гражданство Лубинец посоветовал украинцам покинуть территорию России.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, и признала тяжелое положение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она подчеркнула, что пока у российских солдат не получилось взять Артемовск под свой контроль.

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Марина Совина
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