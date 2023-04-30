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22:32, 30 апреля 2023Бывший СССР

Украина признала тяжелое положение ВСУ в Артемовске

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продолжении ожесточенных боев в Артемовске

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ведут бои в Артемовске (украинское название — Бахмут), находятся в тяжелом положении. Непростое положение украинских солдат признала заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои», — заявила она, добавив, что российские военные не оставляют попыток провести атаки на артемовском направлении.

При этом она подчеркнула, что пока у них не получилось взять Артемовск под свой контроль, заверив, что ВСУ удается проводить контратаки на определенных участках.

Ранее беженец из Артемовска в пункте временного размещения в одном из городов Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проверяли мобильные телефоны мирных жителей города, которые приходили в пункты обогрева, задерживая их в случае наличия в их телефонных книгах номеров родных или друзей из России.

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Марина Совина
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