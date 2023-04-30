СБУ задерживала жителей Артемовска из-за наличия номеров родных из России

Беженец из Артемовска: СБУ задерживала мирных жителей из-за номеров родных из России

Беженец из Артемовска (украинское название — Бахмут) по имени Андрей в пункте временного размещения в одном из городов Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проверяли мобильные телефоны мирных жителей города, которые приходили в пункты обогрева, задерживая их в случае наличия в их телефонных книгах номеров родных или друзей из России, сообщает ТАСС.

«Зимой на пункты обогрева приходили из СБУ. Если у тебя в телефоне "+7", то назад ты уже никогда не вернешься», — заявил он.

По словам очевидца, в редких случаях сотрудники СБУ шли навстречу «нарушителям», у которых есть живущие в России родители или дети, заставляя их стирать эти номера. Он добавил, что задержанных обещали отвезти в Константиновку или Краматорск, ответив, что точно не знает об их дальнейшей судьбе.

Андрей подчеркнул, что в первые месяцы проведения Россией специальной военной операции (СВО) украинские солдаты хорошо относились к мирным жителям и даже делились с ними продовольствием, однако со временем их человечность иссякала, а сами они начали огрызаться на оставшихся в городе людей, обвиняя их в нежелании эвакуироваться в ожидании прихода российских военных.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал кадры из стабилизационного пункта первой помощи 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр», находящегося в районе Артемовска, куда доставляют искалеченных, но живых солдат, сражавшихся в городе. Благодаря снимкам можно понять, что украинские военные несут огромные потери.