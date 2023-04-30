На Украине раскрыли огромные потери ВСУ в сражении за Артемовск

«РВ»: кадры из Артемовска раскрывают огромные потери ВСУ в сражении за город

Украинские военные несут огромные потери в битве за Артемовск (украинское название — Бахмут). Количество убитых и раненных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо больше, чем заявляет Киев, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Он опубликовал кадры из стабилизационного пункта первой помощи 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр», находящегося в районе Артемовска, куда доставляют искалеченных, но живых солдат, сражавшихся в городе. Отмечается, что на фотографиях изображены лишь два часа из жизни работающих там медиков.

«Общие масштабы потерь украинских войск можно представить по кадрам лишь с одного медпункта», — сказано в сообщении.

Ранее жители Артемовска рассказали, что иностранные наемники в составе ВСУ не стоят насмерть, а заранее покидают позиции при приближении бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».