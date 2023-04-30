В Киеве раскритиковали Меркель за слова о предотвращении конфликта на Украине

Подоляк раскритиковал Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт России и Украины

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за слова о попытках предотвратить военный конфликт России и Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Бывший канцлер [Ангела] Меркель, поставившая Европу в полную зависимость от российских энергоносителей, оправдывается (...). Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — написал он.

Подоляк также отреагировал на призыв Меркель сесть за стол переговоров. «Один вопрос. Переговоры о чем? Опять про дешевый газ из России? (...) И самое главное — с кем?» — спросил он, указав на долгую продолжительность конфликта и многочисленные потери среди украинцев.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт России и Украины, когда была у власти. Бывший канцлер подчеркнула, что «очень сильно беспокоится» об Украине, и сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.