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15:48, 30 апреля 2023Бывший СССР

В Киеве раскритиковали Меркель за слова о предотвращении конфликта на Украине

Подоляк раскритиковал Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт России и Украины

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за слова о попытках предотвратить военный конфликт России и Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Бывший канцлер [Ангела] Меркель, поставившая Европу в полную зависимость от российских энергоносителей, оправдывается (...). Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — написал он.

Подоляк также отреагировал на призыв Меркель сесть за стол переговоров. «Один вопрос. Переговоры о чем? Опять про дешевый газ из России? (...) И самое главное — с кем?» — спросил он, указав на долгую продолжительность конфликта и многочисленные потери среди украинцев.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт России и Украины, когда была у власти. Бывший канцлер подчеркнула, что «очень сильно беспокоится» об Украине, и сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.

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Варвара Кошечкина
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