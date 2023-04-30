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17:27, 30 апреля 2023Россия

Пригожин ответил на приглашение выступить в Госдуме

Пригожин заявил, что готов выступать в Госдуме, чтобы изменить ситуацию к лучшему

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на приглашение замепредседателя Госдумы Сергея Неверова выступить в нижней палате парламента. Соответствующий комментарий публикует пресс-служба бизнесмена в Telegram.

Руководитель группы заявил, что готов выступать где угодно: «в Государственной Думе, в аду, в раю, в подземном переходе». «Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается», — отметил он.

Пригожин также назвал Госдуму лучшим местом для подобного диалога.

Ранее Неверов выступил с инициативой пригласить главу ЧВК для обсуждения позиции, которую тот озвучил в интервью военному корреспонденту Семену Пегову.

29 апреля в беседе с журналистом Пригожин сообщил, что подразделения «Вагнера» могут быть выведены из Артемовска из-за острой нехватки боеприпасов. По его словам, необходимо срочно принять решение о целесообразности нахождения бойцов ЧВК на указанной территории — соответствующее обращение и просьбу о помощи с устранением «снарядного голода» бизнесмен направил в Минобороны.

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Варвара Кошечкина
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