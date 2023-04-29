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16:49, 29 апреля 2023Россия

Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Пригожин: ЧВК «Вагнер» может быть вынуждена выйти из Артемовска из-за нехватки боеприпасов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска (украинское название города — Бахмут) из-за острой нехватки боеприпасов. Об этом в интервью военному корреспонденту Семену Пегову заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, беседа опубликована на канале проекта WarGonzo в «Дзен.Видео».

По его словам, необходимо срочно принять решение о целесообразности нахождения бойцов «Вагнера» на указанной территории — соответствующее обращение и просьбу о помощи с устранением «снарядного голода» бизнесмен направил в Минобороны.

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«Мы будем в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон, но этих патронов осталось мало — не на недели, а на дни. И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории», — заключил предприниматель.

В том же интервью Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины в настоящее время готовы к контрнаступлению, оно состоится уже в ближайшее время. По прогнозам главы ЧВК, украинская армия предпримет наступательные действия в срок до 15 мая.

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Варвара Кошечкина
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