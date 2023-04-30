Врач назвала вредные для печени продукты

Гепатолог Южнова призвала отказаться от печенья и фруктовых соков для защиты печени

Врач-гепатолог Алла Южнова сообщила, что для поддержки печени в нормальном состоянии следует исключить из своего рациона обработанные и жареные продукты. Рекомендации специалиста приводит «МедикФорум».

Южнова также посоветовала не увлекаться сладостями и печеньем, а также газированными напитками и фруктовыми соками. Она пояснила, что перечисленные продукты увеличивают количество накопленного жира в печени.

Также негативно на печень влияет пища с высоким содержанием соли, добавила она. «Продукты с высоким содержанием соли увеличивают риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП)», — добавила она.

Ранее специалист по диетическому питанию Лариса Фаерман рассказала, как правильно мыть овощи, чтобы избавить их от пестицидов и воска. По ее словам, если вы покупаете не органические, а обычные овощи и фрукты, то их необходимо правильно обработать перед употреблением в пишу. Для этого достаточно замочить их на 10-15 минут в теплой воде с уксусом или специальным средством для мытья фруктов и овощей.