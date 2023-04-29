Россиян научили правильно мыть овощи и фрукты

Диетолог Фаерман: замачивание овощей в воде с уксусом на 15 минут поможет смыть пестициды

Специалист по диетическому питанию Лариса Фаерман рассказала, как правильно мыть овощи, чтобы избавить их от пестицидов и воска. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

По словам диетолога, если вы покупаете не органические, а обычные овощи и фрукты, то их необходимо правильно обработать перед употреблением в пишу. Для этого достаточно замочить их на 10-15 минут в теплой воде с уксусом или специальным средством для мытья фруктов и овощей. «Это поможет удалить остатки пестицидов и воска», — отметила Фаерман.

По словам эксперта, существует большое количество фруктов и овощей можно есть с кожурой из-за высокого содержания в ней витаминов и антиоксидантов. И это не только привычные огурцы или груша, но даже свекла и картофель — в сыром виде.

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