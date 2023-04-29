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08:48, 29 апреля 2023Забота о себе

Россиян научили правильно мыть овощи и фрукты

Диетолог Фаерман: замачивание овощей в воде с уксусом на 15 минут поможет смыть пестициды

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Специалист по диетическому питанию Лариса Фаерман рассказала, как правильно мыть овощи, чтобы избавить их от пестицидов и воска. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

По словам диетолога, если вы покупаете не органические, а обычные овощи и фрукты, то их необходимо правильно обработать перед употреблением в пишу. Для этого достаточно замочить их на 10-15 минут в теплой воде с уксусом или специальным средством для мытья фруктов и овощей. «Это поможет удалить остатки пестицидов и воска», — отметила Фаерман.

По словам эксперта, существует большое количество фруктов и овощей можно есть с кожурой из-за высокого содержания в ней витаминов и антиоксидантов. И это не только привычные огурцы или груша, но даже свекла и картофель — в сыром виде.

Ранее неожиданное полезное свойство огурцов раскрыла диетолог Джона Бурдеос. Оказывается, этот овощ помогает избавиться от неприятного запаха изо рта.

Терапевт Алина Красикова назвала рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов весной. По ее словам, салат из овощей и зелени — отличный способ получить большое количество полезных веществ в одном блюде.

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Екатерина Подвигина
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