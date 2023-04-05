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13:11, 5 апреля 2023Забота о себе

Врач назвала рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов весной

Терапевт Красикова предупредила, что весной у многих людей наблюдается нехватка витаминов

Фото: DreamerAchieverNoraTarvus / Shutterstock / Fotodom

Весной у многих людей наблюдается нехватка витаминов — D, C и других, предупредила терапевт «Цифровой клиники ВСК» Алина Красикова. Врач назвала «Ленте.ру» рецепт идеального салата для устранения дефицита необходимых микроэлементов.

По словам врача, весной каждому полезно пройти обследование на определение концентрации витамина D в крови. В основном он синтезируется клетками кожи под воздействием солнечного света, поэтому у подавляющего большинства людей к весне возникает его острый дефицит. Недостаточный уровень витамина D может привести к слабости мышц, ухудшению здоровья костей, иммунитета и другим проблемам со здоровьем.

Красикова пояснила, что витамин С важен для иммунной системы, так как помогает бороться с инфекциями, укрепить кровеносные сосуды и улучшить пищеварение. Витамин Е — мощный антиоксидант, помогающий защитить клетки от повреждений свободными радикалами. Витамин B12 важен для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток.

Употребление витаминного салата — отличный способ получить большое количество полезных веществ в одном блюде

Алина Красиковатерапевт

Для приготовления витаминного салата используют листовые овощи (шпинат, рукола, латук или салатная капуста), свежие овощи (помидоры, огурцы, морковь, свекла, редис, паприка и зеленый горошек), фрукты и ягоды (яблоки, апельсины, мандарины, грейпфруты, ананасы, клубника, малина и голубика), говорит терапевт. Также для него подходят орехи и семена, твердый сыр, куриная грудка, креветки, яйца или кусочки говядины.

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Допустимо комбинировать различные продукты в любых пропорциях и добавлять различные соусы, например оливковое масло или горчицу. Это простой и вкусный способ получить необходимые витамины и минералы в вашем рационе, отметила Красикова.

«Наличие недостающих витаминов в рационе питания весной поможет поддержать иммунитет, улучшить здоровье кожи и слизистых оболочек. Однако дефицит некоторых витаминов, например витамина D, невозможно восполнить продуктами питания. Если его концентрация в организме ниже 50-100 наномоль на литр, нужно обратиться к врачу и обсудить пути восполнения дефицита», — подвела итог терапевт.

Ранее Алина Красикова рассказала об обострении хронических болезней весной. Она пояснила, что обострение можно отличить от простого недомогания по длительности проявления симптомов.

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Вера Владзиевская
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