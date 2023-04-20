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19:49, 28 апреля 2023Забота о себе

Раскрыто неожиданное полезное свойство огурцов

Диетолог Джон Бурдеос: огурцы помогают избавиться от неприятного запаха изо рта

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Диетолог Джона Бурдеос рассказала, что огурцы помогают сохранять дыхание свежим. Неожиданное полезное свойство овоща специалистка раскрыла в беседе с изданием Eat This, Not That.

Бурдеос отметила, что огурцы помогают избавиться от неприятного запаха изо рта, поскольку содержат фитохимические вещества, такие как полифенолы и флавоноиды. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и помогают уменьшить во рту количество бактерий, вызывающих неприятный запах.

Помимо этого, огурцы удаляют запах благодаря большому содержанию воды, утверждает Бурдеос. «При обезвоживании во рту выделяется меньше слюны, что может привести к неприятному запаху изо рта. Употребление в пищу огурцов помогает смыть бактерии», — объяснила диетолог.

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Кроме того, издание со ссылкой на исследование отметило, что огурцы являются отличным диетическим продуктом. Овощи хорошо утоляют голод, при том что содержат всего 16 килокалорий на порцию.

Ранее терапевт Алина Красикова назвала рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов весной. По ее словам, салат из овощей и зелени — отличный способ получить большое количество полезных веществ в одном блюде.

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Екатерина Улитина
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