Пассажирка самолета выпила снотворное и подверглась домогательствам

Пассажирка авиакомпании American Airlines перед полетом выпила снотворное и подверглась домогательствам во время сна на борту самолета. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo.

По данным источника, инцидент произошел в августе 2023 года на рейсе из Флориды в Пенсильванию, США. Адвокат юридической фирмы в Нью-Йорке Тиффани Морган призналась, что выпила две таблетки вызывающего сон препарата, чтобы расслабиться. Она сидела у окна, а два соседних кресла были свободными. Ближе к концу посадки на кресле у прохода разместился «крупный пассажир с тростью».

Морган отметила, что вскоре после взлета она уснула и проспала большую часть полета. Однако за 30-40 минут до приземления стюардесса разбудила ее и попросила пройти в камбуз в задней части лайнера. По словам пассажирки, когда она пролезала в проход через своего попутчика, то заметила, что он был пьян, а на пустом сиденье между ними валялись миниатюрные бутылки водки.

В камбузе члены экипажа спросили у Морган, знает ли она своего попутчика, на что пассажирка ответила отрицательно. Стюардессы рассказали ей, что мужчина «агрессивно трогал ее грудь», пока она спала, но они не стали вмешиваться, так как «не знали, что им делать».

Как пишет издание, сотрудники авиакомпании пересадили американку на другое место в салоне и вызвали полицию, которая встретила воздушное судно после посадки.

По словам Морган, после произошедшего American Airlines так и не связалась с ней, на свои запросы ответа она также не получила. Тогда пассажирка решила засудить перевозчика за халатность и подать гражданский иск против подозреваемого в сексуальных домогательствах.

Ранее в мае пассажир авиакомпании Jet2 пошел под суд за непристойное поведение по пути на Майорку. Мужчина во время полета закурил сигарету, начал кричать и потрогал за грудь двух попутчиц.