На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В этой связи губернатор призвал жителей региона спуститься в укрытие. Тем гражданам, кого сигнал ракетной опасности застал в квартирах, он порекомендовал не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Ранее Гладков сообщил о массированном налете беспилотников на Белгородскую область. По его словам, под удар попали несколько населенных пунктов Грайворонского района. В результате атаки никто не пострадал.

12 мая в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» обрушился подъезд одной из белгородских многоэтажек. Из-под завалов извлекли тела 15 человек — их спасти не удалось. Еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести.