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19:09, 13 мая 2024Россия

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В этой связи губернатор призвал жителей региона спуститься в укрытие. Тем гражданам, кого сигнал ракетной опасности застал в квартирах, он порекомендовал не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Ранее Гладков сообщил о массированном налете беспилотников на Белгородскую область. По его словам, под удар попали несколько населенных пунктов Грайворонского района. В результате атаки никто не пострадал.

12 мая в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» обрушился подъезд одной из белгородских многоэтажек. Из-под завалов извлекли тела 15 человек — их спасти не удалось. Еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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