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08:21, 13 мая 2024Россия

Власти назвали число жертв в Белгородской области после ударов ВСУ

Гладков: 19 человек в Белгородской области стали жертвами ударов ВСУ за день

Фото: Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 19 человек за один воскресный день стали жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число он назвал в Telegram-канале.

Власти разъяснили, что 15 тел извлекли из-под завалов жилого дома на улице Щорса в Белгороде. Трое мирных жителей получили несовместимые с жизнью ранения во время обстрелов 12 мая, отметил губернатор приграничного региона. Гладков добавил, что еще не стало одной женщины, которая была ранена 11 мая.

Он заверил, что власти Белгородской области окажут материальную помощь родственникам жертв. «Точно понимаю, что ни слова утешения, ни любое действие не смогут восполнить утрату близкого человека», — написал белгородский губернатор.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в минувшее воскресенье. По последним официальным данным, 27 человек получили ранения разной степени тяжести, еще 15 горожан спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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