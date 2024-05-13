Беспилотники ВСУ осуществили массированный налет на российский регион

Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об осуществленной ими массированной атаке сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам Гладкова, под удар попали несколько населенных пунктов Грайворонского района. В результате налета никто не пострадал.

Помимо этого, в поселке Совхозный дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего был поврежден частный жилой дом. В селе Новостроевка-Первая еще один беспилотник атаковал грузовой автомобиль, врезавшись в его кабину.

Перед этим Гладков сообщил, что в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали семь человек. Губернатор подчеркнул, что представленные им данные являются предварительными и указал, что двоих мужчин госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.