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18:41, 13 мая 2024Россия

Беспилотники ВСУ осуществили массированный налет на российский регион

Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об осуществленной ими массированной атаке сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам Гладкова, под удар попали несколько населенных пунктов Грайворонского района. В результате налета никто не пострадал.

Помимо этого, в поселке Совхозный дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего был поврежден частный жилой дом. В селе Новостроевка-Первая еще один беспилотник атаковал грузовой автомобиль, врезавшись в его кабину.

Перед этим Гладков сообщил, что в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали семь человек. Губернатор подчеркнул, что представленные им данные являются предварительными и указал, что двоих мужчин госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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