Российский университет закрыли на карантин из-за заразного вируса

В Москве технологический университет МИРЭА закрыли на карантин из-за кори

Российский технологический университет МИРЭА закрыли на карантин из-за заразного вируса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в Telegram.

«В соответствии с приказом №1019 с 14 по 24 мая все занятия в РТУ МИРЭА будут проводиться в дистанционном формате, а кампусы будут закрыты», — говорится в сообщении.

Исключения составят колледжи программирования и кибербезопасности. В пресс-службе отметили, что мероприятия отменят или перенесут в связи с обнаружением случая заболевания корью.

По информации Telegram-канала Mash, инфицирован минимум один человек. В ближайшее время проверят все контактировавших с ним.

В апреле еще в одном российском вузе — Челябинском государственном университете (ЧелГУ) — ввели карантин из-за вспышки кори. Отмечается, что в первом корпусе университета проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия.