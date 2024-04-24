В российском вузе ввели карантин из-за вспышки кори

В Челябинском государственном университете ввели карантин из-за вспышки кори

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) ввели карантин из-за вспышки кори. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу российского вуза.

По их данным, в первом корпусе университета проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия.

«Также (вуз — прим. «Ленты.ру») рекомендует вакцинироваться всем непереболевшим и непривитым сотрудникам и студентам. Мероприятия, запланированные в других корпусах, пройдут по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов сообщил, что вирус кори — самый заразный. Один носитель, по среднестатистическим данным, заражает 19 человек.

Зазоры, которыми пользуется вирус кори, возникают из-за появления большого количества антипрививочников, добавил специалист.