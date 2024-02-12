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14:10, 12 февраля 2024Россия

Вирусолог назвал причины участившихся вспышек кори

Вирусолог Чепурнов назвал антипрививочников причиной участившихся вспышек кори

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Вирус кори — самый заразный, один носитель, по среднестатистическим данным, заражает 19 человек, сообщил профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины участившихся в России вспышек кори.

Корь — самое заразное заболевание. Оно пользуется любой возможностью вылезти откуда-нибудь и пролезть в любую щелочку, а щелочки эти появляются из-за увеличения прослойки невакцинированного и непереболевшего населения

Александр Чепурноввирусолог

Зазоры, которыми пользуется вирус кори, возникают из-за появления большого количества антипрививочников, убежден Чепурнов. А также родителей, которые выводят своих детей из-под вакцинации под предлогом плохого здоровья, рассчитывая на коллективный иммунитет в группе детского сада или школьном классе. «Даже при наличии группового иммунитета вакцинированных детей в коллективе шансы заболеть уменьшаются, но они не нулевые», — отметил вирусолог.

Еще одной причиной распространения заболевания, по словам собеседника «Ленты.ру», является миграция. «Вместе с работниками приезжают их семьи, в основном из южных республик, где с вакцинацией дело обстоит, вообще говоря, нулевым образом. Такие дети тоже попадают в сложившиеся детские коллективы, ну и создают раздолье для проникновения вируса», — пояснил он.

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Вспышку кори зафиксировали в Курской области. 18 случаев заражения выявлено среди членов религиозной общины, которые не были привиты. Среди заболевших есть дети. Об инфицировании сообщил замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. Его слова приводит ГТРК «Курск».

Ранее стало известно, что заболеваемость корью в России выросла по сравнению с 2022 годом в 79 раз.

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      Екатерина Смирная
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