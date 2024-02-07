В России почти в 80 раз выросла заболеваемость одной инфекцией

Mash: в России в 79 раз выросла заболеваемость корью

В России почти в 80 раз выросла заболеваемость одной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о кори, заболеваемость которой выросла в 79 раз по сравнению с 2022 годом. По данным авторов поста, самое большое число заболевших в данный момент отмечается в Ростовской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Среди лидеров по заболеваемости также находятся Татарстан, Башкирия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Адыгея, а также Калининградская, Волгоградская, Саратовская, Ярославская, Владимирская, Липецкая, Новгородская, Псковская, Курская и Архангельская области. Отмечается, что с начала 2024 года в названных регионах заразились от пяти до 200 жителей.

По их данным, в 2022 году корью заболело 102 гражданина России. За 2024 год число заболевших инфекцией достигло 8573 человека.

Ранее стало известно, что случаи заболевания корью выявили в двух школах Якутска, непривитых учеников отправили на дистанционное обучение. В образовательных организациях проводится профилактическая работа в целях предупреждения распространения заболевания. Там усилен санитарно-противоэпидемической режим, проводится «утренний фильтр» среди учеников и сотрудников учреждений.