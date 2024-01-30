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16:36, 30 января 2024Россия

В двух российских школах выявили случаи заболевания корью

В двух школах Якутска обнаружили случаи заболевания корью

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Случаи заболевания корью выявили в двух школах Якутска, непривитых учеников отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Двадцать девятого и тридцатого января поступили предписания Роспотребнадзора о выявлении диагноза "корь" в двух образовательных учреждениях. Для непривитых обучающихся данных школ с 25 января по 15 февраля (в течение 21 дня с момента выявления больного) организовано обучение с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении мэрии.

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В образовательных организациях проводится профилактическая работа в целях предупреждения распространения заболевания. Там усилен санитарно-противоэпидемической режим, проводится «утренний фильтр» среди учеников и сотрудников учреждений. Помимо того, организована вакцинация против кори всех подлежащих сотрудников и воспитанников.

Ранее стало известно, что случай кори обнаружили у студента РУДН в Москве. Доступ в главное здание университета ограничен. С 24 января по 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе отменяются или переносятся. В вузе также объявили, что все пересдачи для студентов, обучающихся в главном корпусе, в этот период будут проводиться в дистанционном формате.

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      Никита Абрамов
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