В двух российских школах выявили случаи заболевания корью

В двух школах Якутска обнаружили случаи заболевания корью

Случаи заболевания корью выявили в двух школах Якутска, непривитых учеников отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Двадцать девятого и тридцатого января поступили предписания Роспотребнадзора о выявлении диагноза "корь" в двух образовательных учреждениях. Для непривитых обучающихся данных школ с 25 января по 15 февраля (в течение 21 дня с момента выявления больного) организовано обучение с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении мэрии.

В образовательных организациях проводится профилактическая работа в целях предупреждения распространения заболевания. Там усилен санитарно-противоэпидемической режим, проводится «утренний фильтр» среди учеников и сотрудников учреждений. Помимо того, организована вакцинация против кори всех подлежащих сотрудников и воспитанников.

Ранее стало известно, что случай кори обнаружили у студента РУДН в Москве. Доступ в главное здание университета ограничен. С 24 января по 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе отменяются или переносятся. В вузе также объявили, что все пересдачи для студентов, обучающихся в главном корпусе, в этот период будут проводиться в дистанционном формате.