У студента РУДН обнаружили корь, он в удовлетворительном состоянии

Случай кори обнаружили у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Доступ в главное здание университета ограничен. С 24 января по 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе отменяются или переносятся.

В вузе также объявили, что все пересдачи для студентов, обучающихся в главном корпусе, в этот период будут проводиться в дистанционном формате. 7 и 8 февраля занятия пройдут в дистанционном формате.

23 января на северо-востоке Москвы у женщины выявили случай заболевания корью. Контактные лица на данный момент установлены, сейчас проходит их вакцинация.

В этот же день стало известно, что очаг кори зафиксировали в Приморском районе Санкт-Петербурга, после чего ближайший медцентр начал опрос жителей по адресам. Число заболевших не уточняется. По данным издания, пациенты проживают на Плесецкой улице и Комендантском проспекте.