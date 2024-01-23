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20:06, 23 января 2024Россия

В Москве выявили случай кори

Роспотребнадзор сообщил о выявленном в Москве случае кори

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

На северо-востоке Москвы выявили случай заболевания корью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят противоэпидемические мероприятия на северо-востоке столицы в связи с регистрацией случая заболевания корью у женщины», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что для предупреждения распространения заболевания поликлиникам, которые обслуживают детей и взрослых по месту проживания заболевшей, были даны предписания о проведении экстренной вакцинации против кори. Прививки необходимо сделать жильцам дома, которые ранее не болели инфекцией и не прививались от нее.

Контактные лица на данный момент установлены, сейчас проходит их вакцинация, добавили в Роспотребнадзоре.

В этот же день стало известно, что очаг кори зафиксировали в Приморском районе Санкт-Петербурга, после чего ближайший медцентр начал опрос жителей по адресам. Число заболевших не уточняется. По данным издания, пациенты проживают на Плесецкой улице и Комендантском проспекте.

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      Никита Абрамов
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