В Санкт-Петербурге зафиксировали очаг кори

В Приморском районе Санкт-Петербурга зафиксировали очаг кори

В Приморском районе Санкт-Петербурга зафиксировали очаг кори, ближайший медцентр начал опрос жителей по адресам. Об этом сообщает KP.RU.

Число заболевших не уточняется. По данным издания, пациенты проживают на Плесецкой улице и Комендантском проспекте.

«Если по уважительной причине вы не можете лично пообщаться с нашим медицинским персоналом, мы предоставляем возможность пройти опрос дистанционно через специальную форму для жителей дома. Наши сотрудники обработают запрос и свяжутся с вами для обсуждения дальнейших шагов, включая необходимость проведения вакцинации», — отметили в медцентре.

Ранее стало известно, что все школы Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе перевели на онлайн-обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей. Власти объяснили такую меру «превышением эпидемиологического порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди детей» и регистрацией заболеваемости корью.