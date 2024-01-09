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08:30, 9 января 2024Россия

В российском городе все школы перевели на дистанционное обучение

В Нижневартовске все школы перевели на онлайн-обучение из-за кори и ОРВИ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Все школы Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе перевели на онлайн-обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей. Об этом сообщил муниципальный департамент образования города на своем сайте.

Дистанционное обучение для всех школьников российского города продлится с 9 по 21 января. Власти объяснили такую меру «превышением эпидемилогического порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди детей» и регистрацией заболеваемости корью.

В декабре 2023 года вспышка кори произошла на юридическом факультете МГУ. Незадолго до этого корью переболел один из студентов. Мера также коснулась Высшей школы аудита при вузе, которая расположена в том же здании на Воробьевых горах.

Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, мир вокруг России «горит корью». По словам главного санитарного врача, вирусы кори, циркулирующие в России, были завезены из 16 других государств.

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      Анастасия Шейкина
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