Глава Роспотребнадзора заявила о «горящем от кори» мире вокруг России

Глава Роспотребнадзора Попова: вирусы кори были завезены в Россию из 16 стран

Мир вокруг России «горит корью». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главного санитарного врача страны, вирусы кори, циркулирующие в России, были завезены из 16 других государств. «Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — считает она.

При этом Попова назвала контролируемой ситуацию с корью в России. Она отметила, что вакцина защищает от инфекции, а заражаются ей непривитые. По словам главы Роспотребнадзора, все случаи заболевания быстро выявляли и сразу купировали, не допуская его распространения.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что в России ввели в гражданский оборот 367 тысяч доз вакцины сразу от трех опасных инфекций — кори, краснухи и паротита. По его словам, препарат успешно прошел госконтроль в лабораториях Росздравнадзора.

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что рост заболеваемости корью в России в 300 раз связан с низкой иммунизацией на Украине и в странах, из которых прибывают трудовые мигранты. После этого председатель правительства Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки обеспечить жителей страны трехкомпонентной вакциной.

