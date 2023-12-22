Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 22 декабря 2023Россия

В России ввели в оборот более 300 тысяч доз вакцины от трех опасных инфекций

В гражданский оборот ввели 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Более 367 тысяч доз вакцины сразу от трех опасных инфекций — кори, краснухи и паротита — ввели в гражданский оборот. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

По его словам, трехкомпонентная вакцина успешно прошла госконтроль в лабораториях Росздравнадзора. 22 декабря поставщик препарата, компания «Нацимбио», начал его доставку из своего распределительного центра в Подмосковье в остальные регионы России.

Кузнецов добавил, что новая партия вакцины ожидается во второй половине января. Помимо этого, после 25 декабря планируется поставка препарата для профилактики кори и паротита.

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии связал рост заболеваемости корью в России в 300 раз с низкой иммунизацией на Украине и в странах, из которых прибывают трудовые мигранты. После этого премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить россиян трехкомпонентной вакциной.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Устроившего стрельбу в университете в Праге подозревают в других убийствах. Что об этом известно?

      Вечеринку Ивлеевой сравнили с кокаиновыми оргиями элиты времен Первой мировой

      Стоимость морских перевозок взлетела из-за ракетных атак на Ближнем Востоке

      Голая вечеринка Ивлеевой привлекла внимание мировых СМИ

      США запретили импорт лосося и краба из России

      Бедствие разрушило рождественские надежды исландцев

      Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»

      Хоккеист из США рассказал о реакции американцев на его игру в России

      Украинцев опять оставили без товаров из России

      В далекой галактике обнаружили сейсмическую рябь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости