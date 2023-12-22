В России ввели в оборот более 300 тысяч доз вакцины от трех опасных инфекций

В гражданский оборот ввели 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита

Более 367 тысяч доз вакцины сразу от трех опасных инфекций — кори, краснухи и паротита — ввели в гражданский оборот. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

По его словам, трехкомпонентная вакцина успешно прошла госконтроль в лабораториях Росздравнадзора. 22 декабря поставщик препарата, компания «Нацимбио», начал его доставку из своего распределительного центра в Подмосковье в остальные регионы России.

Кузнецов добавил, что новая партия вакцины ожидается во второй половине января. Помимо этого, после 25 декабря планируется поставка препарата для профилактики кори и паротита.

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии связал рост заболеваемости корью в России в 300 раз с низкой иммунизацией на Украине и в странах, из которых прибывают трудовые мигранты. После этого премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить россиян трехкомпонентной вакциной.