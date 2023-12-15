Мишустин поручил обеспечить граждан вакциной от кори, паротита и краснухи

Премьер Мишустин поставил задачу обеспечить граждан трехкомпонентной вакциной

Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу в кратчайшее время обеспечить граждан трехкомпонентной вакциной от кори, паротита и краснухи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Премьер сообщил, что накануне президент России Владимир Путин провел с ним встречу и дал конкретные получения, которые кабмин должен выполнить.

«Важное направление — обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, паротита и краснухи. Такую задачу следует решить в самое ближайшее время для снижения роста заболеваемости и нехватки вакцин в дальнейшем», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что рост заболеваемости корью в России в 300 раз связан с несколькими причинами. «К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда пребывают трудовые мигранты, и с Украиной — потому что с Украины у нас переехали миллионы людей, на Украине иммунизация находится на очень низком уровне», — сказал глава государства.