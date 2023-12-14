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14:38, 14 декабря 2023Россия

Путин ответил на вопрос о росте заболеваемости одной инфекцией в 300 раз

Путин объяснил всплеск кори иммунизацией в странах, откуда прибывают мигранты

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Рост заболеваемости корью в России в 300 раз связан с несколькими причинами. Их перечислил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда пребывают трудовые мигранты, и с Украиной — потому что с Украины у нас переехали миллионы людей, на Украине иммунизация находится на очень низком уровне», — сказал глава государства.

Путин, объясняя нехватку вакцин от кори, краснухи и паротита в Самарской области, заявил о техническом сбое и выразил сожаление в связи с тем, что такая ситуация сложилась. Он также добавил, что для вакцины от кори необходимо, чтобы сырье для нее — в частности, куриные яйца — было в достаточном количестве и в надлежащем качестве.

В России удалось стабилизировать ситуацию по кори и коклюшу, отчитывалась ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас болеют только непривитые дети и взрослые. Их общее число не критично, более того, оно не было большим в течение всего года.

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      Анастасия Шейкина
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