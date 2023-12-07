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12:39, 7 декабря 2023Россия

Попова заявила о стабилизации в России эпидситуации по кори и коклюшу

Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации эпидситуации по кори и коклюшу

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Эпидситуация по кори и коклюшу в настоящий момент стабилизируется, рисков распространения и ужесточения каких-то мер из-за этих инфекций сейчас нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает в четверг, 7 декабря, РИА Новости.

«У нас максимальные уровни заболеваемости регистрировались в летний период», — отметила она.

По ее словам, сейчас болеют только непривитые дети и взрослые. Их общее число не критично, более того, оно не было большим в течение всего года, указала глава Роспотребнадзора.

Ранее 7 декабря Попова сообщила, что первый случай микоплазменной инфекции выявили в России еще в сентябре. Она пояснила, что к середине ноября инфекция сошла на нет. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что заболеванию не дали распространиться в стране.

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      Игорь Дмитров
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