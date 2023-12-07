Первый случай микоплазменной инфекции выявили в России в сентябре

Анна Попова: первый случай микоплазменной инфекции выявили в России в сентябре

Первый случай микоплазменной инфекции выявили в России еще в сентябре. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что к середине ноября инфекция сошла на нет. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что заболеванию не дали распространиться в России.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что микоплазменная инфекция управляема.

При этом вакцины от этой инфекции не существует, подчеркнул инфекционист Николай Малышев. По его данным, заражение инфекцией часто характеризуется повышением температуры, а также респираторными симптомами, среди которых кашель, насморк и першение в горле. Кроме того, инфицирование может сопровождаться интоксикацией, добавил специалист.

В свою очередь кандидат медицинских наук Любовь Станкевич отметила, что инфекция может не поддаваться лечению из-за уязвимости к части антибиотиков.