Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 7 декабря 2023Россия

Первый случай микоплазменной инфекции выявили в России в сентябре

Анна Попова: первый случай микоплазменной инфекции выявили в России в сентябре

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первый случай микоплазменной инфекции выявили в России еще в сентябре. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что к середине ноября инфекция сошла на нет. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что заболеванию не дали распространиться в России.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что микоплазменная инфекция управляема.

При этом вакцины от этой инфекции не существует, подчеркнул инфекционист Николай Малышев. По его данным, заражение инфекцией часто характеризуется повышением температуры, а также респираторными симптомами, среди которых кашель, насморк и першение в горле. Кроме того, инфицирование может сопровождаться интоксикацией, добавил специалист.

В свою очередь кандидат медицинских наук Любовь Станкевич отметила, что инфекция может не поддаваться лечению из-за уязвимости к части антибиотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над русскими

      Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы

      Матвиенко прокомментировала убийство бывшего депутата Рады

      В российском регионе детсадовец попал в больницу из-за незакрепленного шкафа

      В России представили свою версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год

      Ермак понадеялся на скорое обсуждение гарантий безопасности для Украины

      Сопровождавшие Путина в ОАЭ летчики продемонстрировали мастерство в Абу-Даби

      Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости