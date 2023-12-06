Инфекционист назвал три основных симптома микоплазменной инфекции

Инфекционист Малышев заявил, что при микоплазменной инфекции может быть кашель

Микоплазменная инфекция, случаи которой выявили в России, давно известна науке и имеет три основных симптома. Их перечислил врач-инфекционист Николай Малышев, пишет РБК.

Заражение инфекцией часто характеризуется повышением температуры, а также респираторными симптомами, среди которых кашель, насморк и першение в горле. Также инфицирование может сопровождаться интоксикаецией, добавил специалист.

«Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи все заканчивается более-менее нормально. Вакцины от микоплазменной инфекции нет», — сказал он.

Ранее основные симптомы микоплазменной инфекции перечислил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Помимо вышеперечисленных индикаторов он также назвал в качестве симптома тяжесть при дыхании, при этом подчеркнув, что определить наличие инфекции в крови без лабораторных методов очень сложно.