Врач перечислил основные симптомы микоплазменной инфекции

Врач Вознесенский: при микоплазменной инфекции повышается температура

Основными симптомами микоплазменной инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, кашель и тяжесть при дыхании. Такие признаки перечислил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА Новости.

По его словам, заболевание может протекать по-разному. У одних может начаться легкая болезнь дыхательных путей, у других возможно тяжелое течение пневмонии. Определить наличие инфекции в крови без лабораторных методов очень сложно, добавил врач.

Во вторник, 5 декабря, в России сообщили о выявлении случаев микоплазменной инфекции. По данным Роспотребнадзора, в стране фиксируются отдельные случаи заболевания, при этом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм.

Ранее в Китае произошла вспышка респираторных заболеваний. Власти связали ее с циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию и респираторно-синцитиальный вирус. Как отметил иммунолог Николай Крючков, пандемия микоплазменной пневмонии, вспышка которой зафиксирована в Китае, по аналогии с коронавирусом маловероятна.