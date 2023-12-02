В Китае раскрыли причину волны респираторных заболеваний в стране

Госкомитет: респираторные заболевания в КНР вызваны известными возбудителями

Причиной волны респираторных заболеваний в Китае стали известные возбудители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госкомитета по делам здравоохранения КНР.

В ведомстве отметили, что за последнее время в стране не были выявлены новые патогены, которые могли бы привести к резкому ухудшению состояния здоровья граждан. Речь идет об отсутствии каких-либо новых инфекционных заболеваний, вызванных вирусами или бактериями, уточнил официальный представитель Госкомитета Ми Фэн в ходе выступления на пресс-конференции.

Власти Китая связывают новые вспышки респираторных заболеваний с отменой ограничений, действующих в стране во время пандемии коронавируса, а также с циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию и респираторно-синцитиальный вирус. Несмотря на это, Ми Фэн призвал граждан проявлять спокойствие, так как в отношении всех циркулирующих в стране острых респираторных заболеваний существуют сложившиеся методы лечения.

Ранее во Всемирной организация здравоохранения призвали власти КНР снова ввести ограничительные меры на фоне вспышке атипичной пневмонии, затрагивающей человеческие легкие. При этом аналитики указали на растущую уязвимость детей, проживающих в северных областях азиатской страны, перед этой болезнью.